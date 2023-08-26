Камеры сняли жёсткий наезд электросамокатчика на пятилетнего ребёнка в Москве
В Южном Бутово в Москве электросамокатчик сбил пятилетнего ребёнка и скрылся
В московском Южном Бутово молодой человек на электросамокате врезался в пятилетнего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Молодой человек на электросамокате сбивает пятилетнего ребёнка в Южном Бутово. Видео © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении.
Отец пострадавшего ребёнка рассказал, что водитель электросамоката сперва остановился, но вскоре сбежал с места происшествия. Сейчас правоохранители выясняют его личность. Сбитому пятилетнему мальчику потребовалась госпитализация.
Ранее Лайф рассказывал о смертельной аварии, которая произошла в Оренбургской области под Соль-Илецком 13 августа. Там два подростка на электросамокате столкнулись с автомобилем "Лада-Калина", за рулём которого находился пенсионер.
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