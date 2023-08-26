Камеры сняли жёсткий наезд электросамокатчика на пятилетнего ребёнка в Москве

В московском Южном Бутово молодой человек на электросамокате врезался в пятилетнего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Молодой человек на электросамокате сбивает пятилетнего ребёнка в Южном Бутово. Видео © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении.

Отец пострадавшего ребёнка рассказал, что водитель электросамоката сперва остановился, но вскоре сбежал с места происшествия. Сейчас правоохранители выясняют его личность. Сбитому пятилетнему мальчику потребовалась госпитализация.