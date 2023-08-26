Регион

Уведомления отключены

26 августа, 10:58

Камеры сняли жёсткий наезд электросамокатчика на пятилетнего ребёнка в Москве

В Южном Бутово в Москве электросамокатчик сбил пятилетнего ребёнка и скрылся

В московском Южном Бутово молодой человек на электросамокате врезался в пятилетнего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Молодой человек на электросамокате сбивает пятилетнего ребёнка в Южном Бутово. Видео © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", говорится в сообщении.

Отец пострадавшего ребёнка рассказал, что водитель электросамоката сперва остановился, но вскоре сбежал с места происшествия. Сейчас правоохранители выясняют его личность. Сбитому пятилетнему мальчику потребовалась госпитализация.

Врач перечислил самые частые травмы при езде на электросамокатах

Врач перечислил самые частые травмы при езде на электросамокатах

Ранее Лайф рассказывал о смертельной аварии, которая произошла в Оренбургской области под Соль-Илецком 13 августа. Там два подростка на электросамокате столкнулись с автомобилем "Лада-Калина", за рулём которого находился пенсионер.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Прокуратура
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров