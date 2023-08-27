Париж первым в Европе запретил поездки на электросамокатах
В Париже невозможно будет арендовать электрический самокат с 1 сентября, так власти намерены обезопасить пешеходов и бороться с разбросанным по городу двухколёсным транспортом. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Мэрия отказалась продлевать соглашения с тремя частными операторами, которые сдавали самокаты в аренду. Тем самым Париж станет первой столицей в Европе, где нельзя будет прокатиться с ветерком на этом виде транспорта.
Решение принято на основе референдума, в котором поучаствовали около 100 тысяч парижан, из них 89% поддержали идею запрета.Однако компании раскритиковали результаты голосования. По их мнению, явка в 7,46% — это очень низкий показатель для подобных решений.
Ранее сообщалось, что в московском Южном Бутове молодой человек на электросамокате врезался в пятилетнего ребёнка, которому потребовалась госпитализация. Самокатчик сбежал, но был задержан спустя всего несколько часов. Им оказался 17-летний парень.
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