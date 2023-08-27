Париж первым в Европе запретил поездки на электросамокатах

В Париже невозможно будет арендовать электрический самокат с 1 сентября, так власти намерены обезопасить пешеходов и бороться с разбросанным по городу двухколёсным транспортом. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Мэрия отказалась продлевать соглашения с тремя частными операторами, которые сдавали самокаты в аренду. Тем самым Париж станет первой столицей в Европе, где нельзя будет прокатиться с ветерком на этом виде транспорта.