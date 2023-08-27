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27 августа, 10:32

Ссора двух компаний из 20 мужчин вылилась в массовое побоище с поножовщиной в Подмосковье

Уличная ссора двух компаний в Электростали переросла в драку с поножовщиной

В Электростали перепалка между двумя компаниями мужчин обернулась дракой с поножовщиной, в которой пострадали двое человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"Предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы", — говорится в публикации ведомства.

Это произошло около одного из домов на улице Железнодорожная. Всего в потасовке участвовали около 20 человек. Полиция устанавливает личности всех участников и работает над их задержанием.

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А ещё сегодня утром в городе Рубцовске Алтайского края пьяный мужчина устроил драку в маршрутке. Причиной его гнева стало требование кондуктора и остальных пассажиров убрать хмельной напиток.

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Юрий Лысенко
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