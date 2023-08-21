Египтянин, израильтянин и иорданец устроили "ближневосточный конфликт" в московском баре

"Ближневосточный конфликт" произошёл ночью у одного из баров в центре Москвы. Египтянин, израильтянин и иорданец подрались с персоналом, пытаясь прорваться в закрытое заведение. Подробности рассказывает SHOT.

По данным телеграм-канала, иностранцы прилично выпили и в шесть утра пытались прорваться в бар на Большой Никитской. Заведение уже закрылось, но тусовщиков это не остановило: они что-то кричали на арабском, требовали алкоголь и били посуду. Пришлось с дракой выгонять их и звонить в полицию. В итоге дебоширов задержали. На всех троих составили протокол о мелком хулиганстве.