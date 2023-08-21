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21 августа, 13:39

Египтянин, израильтянин и иорданец устроили "ближневосточный конфликт" в московском баре

Трое иностранцев устроили драку в баре в центре Москвы

"Ближневосточный конфликт" произошёл ночью у одного из баров в центре Москвы. Египтянин, израильтянин и иорданец подрались с персоналом, пытаясь прорваться в закрытое заведение. Подробности рассказывает SHOT.

По данным телеграм-канала, иностранцы прилично выпили и в шесть утра пытались прорваться в бар на Большой Никитской. Заведение уже закрылось, но тусовщиков это не остановило: они что-то кричали на арабском, требовали алкоголь и били посуду. Пришлось с дракой выгонять их и звонить в полицию. В итоге дебоширов задержали. На всех троих составили протокол о мелком хулиганстве.

Полуголого Мурада Легенду задержали в Дербенте после драки вне ринга

Полуголого Мурада Легенду задержали в Дербенте после драки вне ринга

А ранее Лайф рассказывал про другую необычную драку: жители затопленного после тайфуна Уссурийска устроили "морское побоище", стоя по шею в воде.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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