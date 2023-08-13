"Мочилово в прямом смысле": Жители Уссурийска подрались, стоя по шею в воде, и попали на видео
В Уссурийске двое мужчин устроили драку, стоя по шею в воде
Необычное происшествие случилось в Уссурийске. Жители затопленного после тайфуна города подрались в районе центрального рынка, а очевидцы сняли "морское побоище" на видео.
Драка жителей Уссурийска по шею в воде. Видео © t.me / "Городовой | Приморье"
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Городовой", видно, как двое мужчин дерутся, стоя по шею в воде. В какой-то момент один из бойцов начинает пытаться утопить оппонента. При этом очевидцы требовали прекратить безобразие.
"Пираты Уссурийского моря", "Мочилово в прямом смысле", "Ой, хохма, настроение подняли", — прокомментировали драку пользователи соцсетей.
Напомним, ранее на регион обрушился тайфун "Ханун". Наводнение в Уссурийске стало самым масштабным за последнее десятилетие, там пострадало 35–40% территорий. Накануне в городе прорвало дамбу, построенную для защиты от паводка. А до этого жительница Уссурийска утонула в большой луже.
t.me / "Городовой | Приморье"