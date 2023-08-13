"Мочилово в прямом смысле": Жители Уссурийска подрались, стоя по шею в воде, и попали на видео

Необычное происшествие случилось в Уссурийске. Жители затопленного после тайфуна города подрались в районе центрального рынка, а очевидцы сняли "морское побоище" на видео.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Городовой", видно, как двое мужчин дерутся, стоя по шею в воде. В какой-то момент один из бойцов начинает пытаться утопить оппонента. При этом очевидцы требовали прекратить безобразие.