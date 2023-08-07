Два человека погибли в ходе кровавой драки под Туапсе

На берегу реки Дедеркой в Туапсинском районе Краснодарского края произошла драка, в ходе которой погибли два человека. По данным SHOT, речь идёт о 37-летнем Павле Е. и приехавшем из Узбекистана 41-летнем Александре П. Также с черепно-мозговой травмой, ушибом лба и переломом нижней челюсти был госпитализирован 20-летний Александр В.

Пострадавший в ходе драки под Туапсе Александр В. Фото © SHOT

Как выяснилось позже, перед побоищем погибшие и пострадавший сильно поругались с 19-летним Кареном У., который позвал на разборки 36-летнего Вартана Т. и 27-летних Альберта Э. и Артёма Т. Всех их задержали, они дали признательные показания. Нападавшим уже предъявлено обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу.







