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7 августа, 09:25

Два человека погибли в ходе кровавой драки под Туапсе

SHOT: В Краснодарском крае задержали четверых подозреваемых в двойном убийстве

<p>Погибшие в ходе драки на Кубани. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/55246" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибшие в ходе драки на Кубани. Обложка © SHOT

На берегу реки Дедеркой в Туапсинском районе Краснодарского края произошла драка, в ходе которой погибли два человека. По данным SHOT, речь идёт о 37-летнем Павле Е. и приехавшем из Узбекистана 41-летнем Александре П. Также с черепно-мозговой травмой, ушибом лба и переломом нижней челюсти был госпитализирован 20-летний Александр В.

Пострадавший в ходе драки под Туапсе Александр В. Фото © SHOT

Пострадавший в ходе драки под Туапсе Александр В. Фото © SHOT

Как выяснилось позже, перед побоищем погибшие и пострадавший сильно поругались с 19-летним Кареном У., который позвал на разборки 36-летнего Вартана Т. и 27-летних Альберта Э. и Артёма Т. Всех их задержали, они дали признательные показания. Нападавшим уже предъявлено обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу.

  • Задержанный за кровавую драку под Туапсе. Фото © SHOT
    Задержанный за кровавую драку под Туапсе. Фото © SHOT
  • Задержанный за кровавую драку под Туапсе. Фото © SHOT
    Задержанный за кровавую драку под Туапсе. Фото © SHOT
  • Задержанный за кровавую драку под Туапсе. Фото © SHOT
    Задержанный за кровавую драку под Туапсе. Фото © SHOT
  • Задержанный за кровавую драку под Туапсе. Фото © SHOT
    Задержанный за кровавую драку под Туапсе. Фото © SHOT

Задержанный за кровавую драку под Туапсе. Фото © SHOT

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Матвей Константинов
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