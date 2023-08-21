Полуголого Мурада Легенду задержали в Дербенте после драки вне ринга

Полиция задержала звезду поп-ММА Мурада Легенду (настоящее имя Исрапил Рамазанов) в дагестанском Дербенте. По информации SHOT, поводом для этого послужила драка блогера с охранником городского парка и дебош.

На опубликованных кадрах видно, как полуобнажённого бойца со всех сторон обступили правоохранители. Руки Мурада скованы наручниками за спиной. Рядом с местом инцидента стоит карета скорой помощи.

Задержание Исрапила Рамазанова в Дербенте. Видео © t.me / SHOT