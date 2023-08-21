Полуголого Мурада Легенду задержали в Дербенте после драки вне ринга
Мурада Легенду задержали в Дербенте за драку в городском парке
Полиция задержала звезду поп-ММА Мурада Легенду (настоящее имя Исрапил Рамазанов) в дагестанском Дербенте. По информации SHOT, поводом для этого послужила драка блогера с охранником городского парка и дебош.
На опубликованных кадрах видно, как полуобнажённого бойца со всех сторон обступили правоохранители. Руки Мурада скованы наручниками за спиной. Рядом с местом инцидента стоит карета скорой помощи.
Задержание Исрапила Рамазанова в Дербенте. Видео © t.me / SHOT
Напомним, что в ходе последнего боя с Фаридом Ядуллаевым по правилам поп-ММА, состоявшемся в июле, Мурад Легенда получил множественные переломы костей лица. Блогер был госпитализирован прямо с арены.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / legendarymurad