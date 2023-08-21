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20 августа, 23:57

Полуголого Мурада Легенду задержали в Дербенте после драки вне ринга

Мурада Легенду задержали в Дербенте за драку в городском парке

Полиция задержала звезду поп-ММА Мурада Легенду (настоящее имя Исрапил Рамазанов) в дагестанском Дербенте. По информации SHOT, поводом для этого послужила драка блогера с охранником городского парка и дебош.

На опубликованных кадрах видно, как полуобнажённого бойца со всех сторон обступили правоохранители. Руки Мурада скованы наручниками за спиной. Рядом с местом инцидента стоит карета скорой помощи.

Задержание Исрапила Рамазанова в Дербенте. Видео © t.me / SHOT

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Напомним, что в ходе последнего боя с Фаридом Ядуллаевым по правилам поп-ММА, состоявшемся в июле, Мурад Легенда получил множественные переломы костей лица. Блогер был госпитализирован прямо с арены.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / legendarymurad

Илья Пушкарев
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