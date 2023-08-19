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19 августа, 17:02

В Екатеринбурге задержали убийцу молодого учёного из Африки

KP.RU: Задержан подозреваемый в убийстве аспиранта УрФУ из Габона

<p>Аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили, убитый ударом ножа в ходе драки в Екатеринбурге. Обложка © <a href="https://www.ural.kp.ru/daily/27544.5/4811150/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили, убитый ударом ножа в ходе драки в Екатеринбурге. Обложка © kp.ru

Полицейские и сотрудники СК задержали человека, убившего 18 августа в Екатеринбурге аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Против обвиняемого возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", он может получить до 15 лет тюремного заключения. В течение двух суток ему изберут меру пресечения.

"Преступление было совершено в ходе драки. Никакой расовой вражды и ненависти там не было", цитирует kp.ru свой источник, знакомый с ситуацией.

Следствие будет добиваться ареста фигуранта. Заседание проведут в Ленинском районном екатеринбургском суде. Также у kp.ru есть информация о том, что потерпевшей в деле будет признана сестра молодого учёного, которая сегодня вечером прилетит в Екатеринбург для дачи показаний.

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Напомним, 18 августа в Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили. Молодой человек умер от ранения ножом во время драки на улице Малышева.

Юрий Лысенко
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