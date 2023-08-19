В Екатеринбурге задержали убийцу молодого учёного из Африки

Полицейские и сотрудники СК задержали человека, убившего 18 августа в Екатеринбурге аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Против обвиняемого возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", он может получить до 15 лет тюремного заключения. В течение двух суток ему изберут меру пресечения.

"Преступление было совершено в ходе драки. Никакой расовой вражды и ненависти там не было", — цитирует kp.ru свой источник, знакомый с ситуацией.

Следствие будет добиваться ареста фигуранта. Заседание проведут в Ленинском районном екатеринбургском суде. Также у kp.ru есть информация о том, что потерпевшей в деле будет признана сестра молодого учёного, которая сегодня вечером прилетит в Екатеринбург для дачи показаний.