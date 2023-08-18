В Екатеринбурге убили аспиранта УрФУ из Габона

В Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили. Как пишет kp.ru, утром 18 августа африканца ранили ножом во время драки на улице Малышева. По некоторым данным, Нджелассили был в состоянии алкогольного опьянения.

В университете уже выразили соболезнования родным и близким погибшего, но комментарии давать отказались, пока идёт расследование.

Франсуа Нджелассили вёл научную деятельность на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления УрФУ. Также аспирант участвовал в любительских футбольных турнирах.