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16 августа, 13:58

В Болгарии криптоинвестора убили, расчленили и смыли в унитаз

В Болгарии убили и расчленили криптоинвестора Кристиана Пеева

<p>Криптоинвестор Кристиан Пеев. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / peevvkristian</p>

Криптоинвестор Кристиан Пеев. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / peevvkristian

В Софии убили криптоинвестора Кристиана Пеева. Части его тела обнаружили сантехники, которые приехали прочищать забитую канализацию. В убийстве мужчины подозревают некоего Веско Валчинова, сообщает Mirror.

Уточняется, что у Пеева было гражданство США и Болгарии. Он занимался инвестициями в криптовалюту. На одном из развлекательных мероприятий он познакомился с Валчиновым, который раньше работал барменом и теперь является главным подозреваемым. Ему Пеев помогал с инвестициями.

Предположительно, убийца расчленил тело Пеева и смыл некоторые его фрагменты в унитаз. Голову жертвы и кости он закопал. По данным местных СМИ, подозреваемый убил мужчину гантелей в ночь с 8 на 9 августа.

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Убийство произошло в доме подозреваемого. Вечером 8 августа они вошли в подъезд вдвоём, а на следующий день Валчинов вышел уже один. Следствие выяснило, что прятать расчленённый труп ему помогал другой мужчина по имени Константин Суботинов. Подозреваемый в убийстве пытался скрыться, но его задержали. Мотив преступления пока не раскрывается.

Ранее Лайф писал о том, что в городе Королёве воспитатель детского сада зарезала мужа кухонным ножом во время семейного вечера. После случившегося женщина продолжила готовить пищу.

Илья Суриков
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