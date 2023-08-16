В Болгарии криптоинвестора убили, расчленили и смыли в унитаз
В Болгарии убили и расчленили криптоинвестора Кристиана Пеева
Криптоинвестор Кристиан Пеев. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / peevvkristian
В Софии убили криптоинвестора Кристиана Пеева. Части его тела обнаружили сантехники, которые приехали прочищать забитую канализацию. В убийстве мужчины подозревают некоего Веско Валчинова, сообщает Mirror.
Уточняется, что у Пеева было гражданство США и Болгарии. Он занимался инвестициями в криптовалюту. На одном из развлекательных мероприятий он познакомился с Валчиновым, который раньше работал барменом и теперь является главным подозреваемым. Ему Пеев помогал с инвестициями.
Предположительно, убийца расчленил тело Пеева и смыл некоторые его фрагменты в унитаз. Голову жертвы и кости он закопал. По данным местных СМИ, подозреваемый убил мужчину гантелей в ночь с 8 на 9 августа.
Убийство произошло в доме подозреваемого. Вечером 8 августа они вошли в подъезд вдвоём, а на следующий день Валчинов вышел уже один. Следствие выяснило, что прятать расчленённый труп ему помогал другой мужчина по имени Константин Суботинов. Подозреваемый в убийстве пытался скрыться, но его задержали. Мотив преступления пока не раскрывается.
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