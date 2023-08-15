Могильщики убили и профессионально закопали в лесу двух мужчин из-за роковой блондинки

В Краснодарском крае могильщик убил мужчину, приревновавшего к нему свою жену. Ревнивец взял на стрелку друга, однако обратно с разборок они уже не вернулись: их похоронили прямо в лесу. Подробности жуткой истории публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, 33-летняя блондинка из села Новопавловка вскружила голову могильщику, который устроился закапывать жмуриков в начале лета. Ловелас постоянно крутился возле дамы, его не смущало даже то, что она уже была замужем за 37-летним Валентином, который в ней души не чаял. В итоге супруг приревновал даму сердца и решил выяснить отношения с могильщиком по-мужски, а на разборки позвал 21-летнего друга.

33-летняя жительница села Новопавловка, вскружившая голову местному могильщику. Фото © t.me / SHOT

Мужчины выяснили адрес обидчика и нагрянули в квартиру, когда там гостили его двое кладбищенских коллег. В итоге между компаниями завязалась драка, и победа оказалась на стороне могильщиков. Они убили незваных гостей и на ВАЗе вывезли тела в лес, где профессионально их закопали, однако скрыть следы преступления не удалось.

Свежие могилы заметили местные жители и решили во всём разобраться: откопали и увидели два трупа — Валентина с многочисленными ранениями и его приятеля с признаками удушения. Подозреваемые уже задержаны, в ходе обысков квартиры был изъят топор. Сейчас с преступниками работают следователи.