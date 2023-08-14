Пропавшего в Петербурге парня нашли убитым в квартире подруги "по переписке" и её бойфренда

В Петербурге нашли тело молодого парня, который приехал в гости к девушке из Интернета. Оказалось, что дама его сердца уже была занята другим. Подробности истории публикует "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, 29-летняя Ксения хотела использовать 24-летнего Валерия, чтобы заставить ревновать своего бойфренда Михаила. С ним в одной квартире на Петровском бульваре она прожила около года. Именно туда девушка и пригласила ничего не подозревавшего парня. Новые знакомые пили вино и мило беседовали, пока домой не вернулся "законный" возлюбленный.

Причём он увидел довольно интересную картину: Ксюша сушит волосы феном после душа, а Валерий разгуливает в одних трусах. Мужчины сразу же начали драться, и, по версии следствия, Михаил несколько раз ударил ножом соперника. Недолго думая, пара поспешила скрыться с места преступления.

Ксения четыре дня жила у бабушки, пока из квартиры не стал доноситься характерный запах. Тогда Михаил, как настоящий мужчина, сам позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело за убийство, влюблённых поместили в изолятор.