Пропавшего в Петербурге парня нашли убитым в квартире подруги "по переписке" и её бойфренда
Mash: Петербуржец застал девушку с "другом" по переписке и зарезал соперника
Михаил (слева) и Валерий (справа). Обложка © T.me / "Mash на Мойке"
В Петербурге нашли тело молодого парня, который приехал в гости к девушке из Интернета. Оказалось, что дама его сердца уже была занята другим. Подробности истории публикует "Mash на Мойке".
По данным телеграм-канала, 29-летняя Ксения хотела использовать 24-летнего Валерия, чтобы заставить ревновать своего бойфренда Михаила. С ним в одной квартире на Петровском бульваре она прожила около года. Именно туда девушка и пригласила ничего не подозревавшего парня. Новые знакомые пили вино и мило беседовали, пока домой не вернулся "законный" возлюбленный.
Причём он увидел довольно интересную картину: Ксюша сушит волосы феном после душа, а Валерий разгуливает в одних трусах. Мужчины сразу же начали драться, и, по версии следствия, Михаил несколько раз ударил ножом соперника. Недолго думая, пара поспешила скрыться с места преступления.
Ксения четыре дня жила у бабушки, пока из квартиры не стал доноситься характерный запах. Тогда Михаил, как настоящий мужчина, сам позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело за убийство, влюблённых поместили в изолятор.
Видимо, и правда все конфликты многие жители Санкт-Петербурга привыкли решать с помощью холодного оружия. Например, один петербуржец хотел в магазине выбить у продавца скидку на арбуз, а когда понял, что тот останется непреклонен и на уступки не пойдёт, рассвирепел и набросился на сотрудника с ножом.