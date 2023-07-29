Муж жестоко зарезал жену в квартире на востоке Москвы

На востоке Москвы в субботу, 29 июля, обнаружено тело 39-летней женщины с ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.

Убийство произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Молостовых. По предварительным данным, супруг погибшей в ходе конфликта нанёс ей удар ножом. В результате женщина скончалась. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".