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29 июля, 12:58

Муж жестоко зарезал жену в квартире на востоке Москвы

В Москве СК возбудил уголовное дело после убийства женщины на улице Молостовых

<p>Женщину зарезали в квартире на улице Молостовых в Москве. © t.me / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/2123" target="_blank" rel="noopener noreferrer">skmoscowgsu</a></p>

Женщину зарезали в квартире на улице Молостовых в Москве. © t.me / skmoscowgsu

На востоке Москвы в субботу, 29 июля, обнаружено тело 39-летней женщины с ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.

Убийство произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Молостовых. По предварительным данным, супруг погибшей в ходе конфликта нанёс ей удар ножом. В результате женщина скончалась. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Ранее Лайф писал, что суд арестовал до 25 августа терапевта из Пушкина, заказавшую убийство экс-мужа. Женщина обещала съехать от бывшего супруга, с которым они после развода продолжали жить совместно, если ей в качестве меры пресечения назначат домашний арест. Однако суд принял другое решение.

Иван Косицын
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