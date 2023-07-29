Муж жестоко зарезал жену в квартире на востоке Москвы
В Москве СК возбудил уголовное дело после убийства женщины на улице Молостовых
Женщину зарезали в квартире на улице Молостовых в Москве. © t.me / skmoscowgsu
На востоке Москвы в субботу, 29 июля, обнаружено тело 39-летней женщины с ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.
Убийство произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Молостовых. По предварительным данным, супруг погибшей в ходе конфликта нанёс ей удар ножом. В результате женщина скончалась. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее Лайф писал, что суд арестовал до 25 августа терапевта из Пушкина, заказавшую убийство экс-мужа. Женщина обещала съехать от бывшего супруга, с которым они после развода продолжали жить совместно, если ей в качестве меры пресечения назначат домашний арест. Однако суд принял другое решение.