Суд арестовал до 25 августа терапевта из Пушкина, заказавшую убийство экс-мужа
Терапевт из Подмосковья Оксана Горлова, заказавшая у киллера своего экс-супруга из-за квартиры в Пушкине, обратилась к суду с просьбой не арестовывать её. Она пообещала съехать от бывшего мужа, с которым они после развода продолжали жить совместно, если ей в качестве меры пресечения назначат домашний арест. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Терапевт из Подмосковья Татьяна Горлова, пытавшаяся заказать киллеру своего бывшего мужа. Видео © LIFE
Однако судью не впечатлило предложение Горловой, и ей отказали в домашнем аресте. Пока что терапевт заключена под стражу на 30 суток — до 25 августа.
Напомним, медик наняла киллера, чтобы убить бывшего мужа и забрать себе их общую квартиру в Пушкине. Профессиональным "убийцей" оказался подставной человек из полиции. Он заверил женщину, что расправился с мужчиной. А когда злоумышленница начала оплачивать его "услуги", то тут же её поймали с поличным. За убийство она обещала 400 тысяч рублей.
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