Суд арестовал до 25 августа терапевта из Пушкина, заказавшую убийство экс-мужа

Терапевт из Подмосковья Оксана Горлова, заказавшая у киллера своего экс-супруга из-за квартиры в Пушкине, обратилась к суду с просьбой не арестовывать её. Она пообещала съехать от бывшего мужа, с которым они после развода продолжали жить совместно, если ей в качестве меры пресечения назначат домашний арест. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Терапевт из Подмосковья Татьяна Горлова, пытавшаяся заказать киллеру своего бывшего мужа. Видео © LIFE

Однако судью не впечатлило предложение Горловой, и ей отказали в домашнем аресте. Пока что терапевт заключена под стражу на 30 суток — до 25 августа.