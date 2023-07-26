Терапевт из Подмосковья заказала убийство экс-мужа, чтобы забрать себе квартиру
Женщина из Подмосковья и её экс-супруг, которого она собиралась убить. Обложка © t.me / SHOT
В Подмосковье женщина-терапевт наняла киллера, чтобы убить бывшего мужа, с которым она после развода не могла поделить квартиру в Пушкино. О случившемся пишет SHOT.
51-летняя россиянка развелась с супругом, который работал педиатром в Щёлковской городской больнице. Однако делить с ним имущество она не собиралась и решила навсегда избавиться от надоевшего мужчины. Женщина нашла в Сети киллера, но им оказался подставной человек от полиции, о чём злоумышленница не догадывалась.
Профессиональный "убийца" в назначенный день пришёл в её кабинет в больнице посёлка Ашукино и показал фото "работы". На снимках было тело мужчины, его паспорт и телефон. Заказчица уже намеревалась оплатить "услуги", но тут нагрянули полицейские и задержали её. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.
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