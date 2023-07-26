Терапевт из Подмосковья заказала убийство экс-мужа, чтобы забрать себе квартиру

В Подмосковье женщина-терапевт наняла киллера, чтобы убить бывшего мужа, с которым она после развода не могла поделить квартиру в Пушкино. О случившемся пишет SHOT.

51-летняя россиянка развелась с супругом, который работал педиатром в Щёлковской городской больнице. Однако делить с ним имущество она не собиралась и решила навсегда избавиться от надоевшего мужчины. Женщина нашла в Сети киллера, но им оказался подставной человек от полиции, о чём злоумышленница не догадывалась.

Профессиональный "убийца" в назначенный день пришёл в её кабинет в больнице посёлка Ашукино и показал фото "работы". На снимках было тело мужчины, его паспорт и телефон. Заказчица уже намеревалась оплатить "услуги", но тут нагрянули полицейские и задержали её. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.