Врач из Пушкина задержана с поличным при передаче "киллеру" платы за убийство мужа

В Московской области полиция задержала женщину-терапевта, которая наняла киллера для расправы с экс-супругом, чтобы после развода заполучить себе их общую квартиру в Пушкине. Об этом пишет региональное СУ СК.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержана 50-летняя местная жительница, подозреваемая в организации заказного убийства своего бывшего супруга", — уточнили в ведомстве.

Как установило следствие, в ноябре 2022 года подозреваемая разработала план убийства мужа. А уже в июле 2023 года она обратилась за помощью к своему знакомому, но тот донёс на неё в полицию. Чтобы поймать злоумышленницу, правоохранители попросили мужчину подыграть им. Он сказал женщине, что согласен помочь ей с убийством и уже нашёл "киллеров", после чего заказчица дала ему ключи от квартиры предполагаемой жертвы.

Роль "наёмного убийцы" исполнил полицейский. Он заявился к подозреваемой и сообщил, что заказ выполнил, и показал смонтированные снимки "убитого". Терапевт тут же поспешила оплатить его "услуги", но в этот момент в помещение ворвались силовики. В ближайшее время суд изберёт задержанной меру пресечения.