Герою мема про "Мурада в такси" переломали кости лица на ринге

Звезда Поп-ММА Мурад "Легенда" (Исрапил Рамазанов) был экстренно госпитализирован на машине скорой помощи после боя в промоушне "Наше дело". Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, бойцу сломали кости скул, левую стенку глазницы, нижнюю челюсть и нос.

Бой был с Фаридом Ядуллаевым, который впервые дрался по правилам Поп-ММА. Мурад "Легенда" проиграл. Теперь он проходит лечение и объясняет врачам и полицейским, как именно получил травмы.