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24 июля, 09:03

Герою мема про "Мурада в такси" переломали кости лица на ринге

Мурад "Легенда" после боя попал в больницу с переломами

Звезда Поп-ММА Мурад "Легенда" (Исрапил Рамазанов) был экстренно госпитализирован на машине скорой помощи после боя в промоушне "Наше дело". Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, бойцу сломали кости скул, левую стенку глазницы, нижнюю челюсть и нос.

Бой был с Фаридом Ядуллаевым, который впервые дрался по правилам Поп-ММА. Мурад "Легенда" проиграл. Теперь он проходит лечение и объясняет врачам и полицейским, как именно получил травмы.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / legendarymurad

Андрей Григорьев
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