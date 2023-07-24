Герою мема про "Мурада в такси" переломали кости лица на ринге
Мурад "Легенда" после боя попал в больницу с переломами
Звезда Поп-ММА Мурад "Легенда" (Исрапил Рамазанов) был экстренно госпитализирован на машине скорой помощи после боя в промоушне "Наше дело". Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, бойцу сломали кости скул, левую стенку глазницы, нижнюю челюсть и нос.
Бой был с Фаридом Ядуллаевым, который впервые дрался по правилам Поп-ММА. Мурад "Легенда" проиграл. Теперь он проходит лечение и объясняет врачам и полицейским, как именно получил травмы.
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