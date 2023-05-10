22-летний боксёр выиграл поединок и упал замертво при присуждении ему победы
Филиппинский боксёр Кеннет Эгано умер после поединка в возрасте 22 лет
Филиппинский боксёр Кеннет Эгано. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Wendell Alinea
Филиппинский боксёр Кеннет Эгано умер после поединка со своим соотечественником Джейсоном Факуларином, сообщили в пресс-службе Совета по играм и развлечениям островного государства.
В субботу, 6 мая, бойцы провели на ринге 8 раундов. Решение судей было единогласным: победил Эгано. Однако почестей он не дождался, упав без сознания во время оглашения результатов. Сегодня, 10 мая, стало известно о его смерти в возрасте 22 лет из-за полученных в ходе поединка травм.
Всего за свою карьеру Эгано провёл восемь боёв, на его счету семь побед, из которых три — нокаутом.
Лайф писал о смерти в возрасте 75 лет известной бразильской певицы Риты Ли, в 2021 году у неё диагностировали рак лёгких. Она получила широкую известность в 1960–1970-х годах благодаря группе Os Mutantes, а в 2001 году получила Latin Grammy.