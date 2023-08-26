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26 августа, 11:14

Пьяный алтаец устроил дебош в маршрутке в ответ на просьбу убрать пиво

В Рубцовске пьяный мужчина устроил драку в автобусе из-за просьбы убрать пиво

В городе Рубцовске Алтайского края пьяный мужчина устроил драку в маршрутке в ответ на просьбу убрать пиво. Кадры от шокированных очевидцев публикует местная блогерша Олеся.

В Рубцовске пьяный мужчина устроил драку в автобусе из-за замечания закрыть пиво. Видео © t.me / Блогерша Рубцовск

Как рассказали пассажиры, мужчина в красной футболке сел в маршрутное такси под номером 32 на остановке "Шестая школа". С собой у него была бутылка пива, которую он, ничуть не стесняясь, начал распивать прямо в салоне общественного транспорта. Кондуктору и другим пассажирам это не понравилось. Они сделали замечание и попросили убрать алкоголь, однако мужчина отреагировал неадекватно: начал кричать и нападать на женщин.

В итоге завязалась драка и разборки продолжались вплоть до остановки "Площадь Ленина". Примечательно, что почти никто из находившихся рядом мужчин не вступился за пассажирок. Как пишут пользователи в комментариях, среди них был даже один полицейский в гражданской одежде. В итоге в ходе потасовки одна из девушек получила травмы.

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Ранее Лайф писал, что пьяный эстонец притворился украинцем и избил журналиста в автобусе. Водитель скрутил хулигана и передал полиции.

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© t.me / Блогерша Рубцовск

Николь Вербер
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