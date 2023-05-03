На Урале три крепких "парикмахера" постригли хрупкого длинноволосого пассажира автобуса
В Екатеринбурге трое мужчин побрили длинноволосого парня в автобусе
В Екатеринбурге "парикмахеры" начали стричь людей даже в общественном транспорте. Пассажиры одного из автобусов заметили, как стрижкой длинноволосого парня занимаются трое крепких мужчин. Кадры публикует телеканал "360".
В Екатеринбурге трое крепких мужчин в автобусе побрили длинноволосого парня в толстовке. Видео © Телеканал "360"
Судя по видео, худощавый парень в толстовке уже смирился со своей участью и морально решился сменить причёску. На кадрах он не сопротивляется и даже ничего не говорит, пока над его новым "образом" работают "профессионалы". При этом окружающие лишь удивлённо смотрят, никто из пассажиров не решается вмешиваться в ситуацию. Неизвестно, было ли происходившее наказанием для парня или очередным пранком.
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