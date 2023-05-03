На Урале три крепких "парикмахера" постригли хрупкого длинноволосого пассажира автобуса

Судя по видео, худощавый парень в толстовке уже смирился со своей участью и морально решился сменить причёску. На кадрах он не сопротивляется и даже ничего не говорит, пока над его новым "образом" работают "профессионалы". При этом окружающие лишь удивлённо смотрят, никто из пассажиров не решается вмешиваться в ситуацию. Неизвестно, было ли происходившее наказанием для парня или очередным пранком.