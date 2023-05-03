КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 09:02

На Урале три крепких "парикмахера" постригли хрупкого длинноволосого пассажира автобуса

В Екатеринбурге трое мужчин побрили длинноволосого парня в автобусе

В Екатеринбурге "парикмахеры" начали стричь людей даже в общественном транспорте. Пассажиры одного из автобусов заметили, как стрижкой длинноволосого парня занимаются трое крепких мужчин. Кадры публикует телеканал "360".

В Екатеринбурге трое крепких мужчин в автобусе побрили длинноволосого парня в толстовке. Видео © Телеканал "360"

Судя по видео, худощавый парень в толстовке уже смирился со своей участью и морально решился сменить причёску. На кадрах он не сопротивляется и даже ничего не говорит, пока над его новым "образом" работают "профессионалы". При этом окружающие лишь удивлённо смотрят, никто из пассажиров не решается вмешиваться в ситуацию. Неизвестно, было ли происходившее наказанием для парня или очередным пранком.

Сбежавшие ученики спецшколы жестоко избили мальчика в Петербурге из-за телефона

Сбежавшие ученики спецшколы жестоко избили мальчика в Петербурге из-за телефона

Ранее Лайф рассказывал, как житель Екатеринбурга прямо на улице избил беременную девушку. Конфликт произошёл ещё на дороге, тогда мужчина "с большой буквы" дал волю эмоциям и вступил в перепалку с представительницей слабого пола. Закончилось всё потасовкой и скорой.

Обложка ©

Телеканал "360"

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров