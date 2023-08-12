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12 августа, 05:34

Пьяный эстонец притворился украинцем и избил журналиста

Postimees: В Таллине эстонец притворился украинцем и избил журналиста

Необычное происшествие случилось недавно в Таллине. Притворившийся украинцем гражданин Эстонии напал в автобусе на местного журналиста, передаёт Postimee.

Водитель автобуса задержал эстонца, который притворился украинцем и напал на журналиста. Видео © t.me / "Sputnik Ближнее зарубежье"

"В четверг вечером в Таллине мужчина, называвший себя украинцем, избил в автобусе репортёра "Канала 7". Нарушитель доставлен в следственный изолятор, жизни журналиста ничего не угрожает. Полиция сообщила, что нападавший оказался гражданином Эстонии", — говорится в сообщении.

Потерпевший рассказал, что, когда к нему подошёл мужчина, сначала он почувствовал запах перегара и толчок в плечо, после чего незнакомец назвался украинцем и начал угрожать журналисту убийством. После нескольких ударов репортёр упал, а дебошир принялся его душить. В итоге подоспел водитель автобуса, который схватил зачинщика драки сзади и продолжал его удерживать до прибытия полиции.

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Ранее Лайф писал, что трое поляков избили украинца и его мать после "обмена мнениями". Инцидент произошёл в польском городе Бельск-Подляски. Теперь нападавшим грозит до трёх лет тюрьмы.

Обложка ©

t.me / "Sputnik Ближнее зарубежье"

Кузьма Спирин
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