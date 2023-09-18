Три подростка погибли в страшной аварии под бетонными плитами в Бурятии
В Бурятии девушка без прав врезалась в бетонный забор, погибло три подростка
В Бурятии девушка без прав врезалась в бетонный забор, погибло три подростка. Обложка © МЧС по Бурятии
В Тарбагатайском районе Бурятии автомобиль под управлением девушки без прав влетел в бетонный забор. Пассажиры автомобиля — три подростка — погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.
"21-летний водитель автомобиля "Хонда-Аккорд", следуя по улице Октябрьской посёлка Николаевский, не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный забор. В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров (девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет) от полученных травм скончались на месте происшествия", — пояснили в ведомстве.
Также в ГИБДД уточнили, что девушка не имела водительского удостоверения. Судя по опубликованным снимкам, бетонный забор от силы удара рухнул, в результате чего плиты сдавили машину практически всмятку.
Ещё один пассажир, 15-летний подросток, выжил. Он находится в коме. Информация о состоянии девушки не уточняется.
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