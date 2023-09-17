В Подольске в аварии с участием двух иномарок пострадали четыре человека
Проспект Ленина в Подольске, где столкнулись БМВ Х5 и "Хёндай". Обложка © LIFE
В Подольске Московской области произошла серьёзная авария с участием БМВ Х5 и "Хёндай". По данным Лайфа, в ДТП пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины.
Проспект Ленина в Подольске, где столкнулись БМВ Х5 и "Хёндай". Видео © LIFE
Иномарки столкнулись на проспекте Ленина. Судя по видео, автомобили получили серьёзные повреждения. На месте находятся машины скорой помощи и пожарной службы, пострадавших с переломами и ушибами госпитализировали.
Ранее в Саратове маршрутка влетела в дерево, из-за чего пострадали восемь человек. Микроавтобус следовал по маршруту № 46а, когда на улице Международной водитель не справился с управлением и въехал в дерево.