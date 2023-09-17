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17 сентября, 00:48

В Подольске в аварии с участием двух иномарок пострадали четыре человека

<p>Проспект Ленина в Подольске, где столкнулись БМВ Х5 и "Хёндай". Обложка © LIFE</p>

Проспект Ленина в Подольске, где столкнулись БМВ Х5 и "Хёндай". Обложка © LIFE

В Подольске Московской области произошла серьёзная авария с участием БМВ Х5 и "Хёндай". По данным Лайфа, в ДТП пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины.

Проспект Ленина в Подольске, где столкнулись БМВ Х5 и "Хёндай". Видео © LIFE

Иномарки столкнулись на проспекте Ленина. Судя по видео, автомобили получили серьёзные повреждения. На месте находятся машины скорой помощи и пожарной службы, пострадавших с переломами и ушибами госпитализировали.

В центре Москвы произошла страшная авария

В центре Москвы произошла страшная авария

Ранее в Саратове маршрутка влетела в дерево, из-за чего пострадали восемь человек. Микроавтобус следовал по маршруту № 46а, когда на улице Международной водитель не справился с управлением и въехал в дерево.

Анатолий Симоненко
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