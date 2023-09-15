В Саратове маршрутка врезалась в дерево, пострадали восемь человек
В Саратове маршрутный микроавтобус врезался в дерево, в результате пострадали восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В Саратове маршрутка врезалась в дерево, пострадали 8 человек. Фото © телеграм-канал "Саратов 24"
Микроавтобус следовал по маршруту № 46А, когда на улице Международной водитель не справился с управлением и въехал в дерево.
"В результате аварии пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы, один отказался от госпитализации", — говорится в сообщении.
А ранее в Большеуковском районе Омской области мать и трое детей захлебнулись в перевернувшемся автомобиле. Женщина и её трое детей — мальчики 2011 и 2016 годов рождения, а также девочка 2023 года рождения — скончались на месте. Проводится проверка.
телеграм-канал "Саратов 24"