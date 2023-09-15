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15 сентября, 15:08

В Саратове маршрутка врезалась в дерево, пострадали восемь человек

В Саратове маршрутный микроавтобус врезался в дерево, в результате пострадали восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Саратове маршрутка врезалась в дерево, пострадали 8 человек. Фото © телеграм-канал "Саратов 24"

В Саратове маршрутка врезалась в дерево, пострадали 8 человек. Фото © телеграм-канал "Саратов 24"

Микроавтобус следовал по маршруту № 46А, когда на улице Международной водитель не справился с управлением и въехал в дерево.

"В результате аварии пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы, один отказался от госпитализации", — говорится в сообщении.

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А ранее в Большеуковском районе Омской области мать и трое детей захлебнулись в перевернувшемся автомобиле. Женщина и её трое детей — мальчики 2011 и 2016 годов рождения, а также девочка 2023 года рождения — скончались на месте. Проводится проверка.

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телеграм-канал "Саратов 24"

Александра Вишнякова
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