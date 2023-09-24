В Дагестане подростки на "жигулях" специально сбили ребёнка и бросили на дороге

В Республике Дагестан подростки на красных "жигулях" специально сбили ребёнка, который катался на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД и опубликовали видео момента наезда.

В Дагестане сбили ребёнка. Видео © t.me / Криминальная хроника МВД

На предоставленных кадрах видно, как машина разъезжала вокруг ребёнка, который катался на велосипеде: "семёрка" сдавала задом, словно специально хотела совершить наезд. Мальчик испугался, остановился и продолжил движение лишь тогда, когда "Лада" встала на месте. Однако стоило ребёнку только двинуться, как машина моментально на него наехала.

После происшествия виновники аварии подошли к мальчику, который истошно кричал от боли, а потом скрылись. Спустя некоторое время водитель "жигулей" был задержан.

"Личность водителя установлена. По имеющейся информации, ему 15 лет. Подростка сейчас доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — уточнили в ГУ МВД.