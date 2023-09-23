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23 сентября, 09:42

Байкер получил перелом черепа в день закрытия мотосезона в Москве

Телеканал "360": В ДТП с "газелью" в Москве серьёзно пострадал мотоциклист

В центре Москвы на Старой Басманной улице произошло ДТП с участием мотоцикла и "газели". В результате серьёзно пострадал водитель байка, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства аварии. По предварительным данным, мотоциклиста госпитализировали с переломом основания черепа и ушибом мозга.

Отметим, что в субботу в Москве завершается мотосезон, состоится тематический фестиваль и парад байков.

Автобус с детской спортивной командой попал в смертельное ДТП на трассе в Краснодарском крае

Автобус с детской спортивной командой попал в смертельное ДТП на трассе в Краснодарском крае

Ранее Лайф писал о том, что на трассе "Лена" в Амурской области произошла смертельная авария с участием двух грузовиков и минивэна. Погибло шесть пассажиров легкового автомобиля. Водитель доставлен в больницу.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Наталья Исакова
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