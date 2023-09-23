Байкер получил перелом черепа в день закрытия мотосезона в Москве

В центре Москвы на Старой Басманной улице произошло ДТП с участием мотоцикла и "газели". В результате серьёзно пострадал водитель байка, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства аварии. По предварительным данным, мотоциклиста госпитализировали с переломом основания черепа и ушибом мозга.

Отметим, что в субботу в Москве завершается мотосезон, состоится тематический фестиваль и парад байков.