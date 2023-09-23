Байкер получил перелом черепа в день закрытия мотосезона в Москве
Телеканал "360": В ДТП с "газелью" в Москве серьёзно пострадал мотоциклист
В центре Москвы на Старой Басманной улице произошло ДТП с участием мотоцикла и "газели". В результате серьёзно пострадал водитель байка, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства аварии. По предварительным данным, мотоциклиста госпитализировали с переломом основания черепа и ушибом мозга.
Отметим, что в субботу в Москве завершается мотосезон, состоится тематический фестиваль и парад байков.
Ранее Лайф писал о том, что на трассе "Лена" в Амурской области произошла смертельная авария с участием двух грузовиков и минивэна. Погибло шесть пассажиров легкового автомобиля. Водитель доставлен в больницу.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин