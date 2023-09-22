Автобус с детской спортивной командой попал в смертельное ДТП на трассе в Краснодарском крае

На Кубани произошло смертельное ДТП с автобусом ФК "Краснодар" и двумя легковыми автомобилями. Авария случилась утром 22 сентября на трассе Краснодар – Кропоткин. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.





"Около восьми утра водитель Lada Priora выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу с пассажирами. После удара Lada столкнулась с автомобилем Renault", — сказано в сообщении.

Известно, что автобус принадлежит футбольному клубу "Краснодар", он перевозил детскую спортивную команду. В салоне, предварительно, находилось 22 ребёнка. В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля. Пассажиры автобуса и двое других водителей не пострадали.