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22 сентября, 09:29

Автобус с детской спортивной командой попал в смертельное ДТП на трассе в Краснодарском крае

На Кубани в ДТП с автобусом и двумя легковушками погиб один человек

<p>Автобус с детьми попал в ДТП в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_23" target="_blank" rel="noopener noreferrer">23 МВД</a></p>

Автобус с детьми попал в ДТП в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / 23 МВД

На Кубани произошло смертельное ДТП с автобусом ФК "Краснодар" и двумя легковыми автомобилями. Авария случилась утром 22 сентября на трассе Краснодар – Кропоткин. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

  • Последствия ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД
    Последствия ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД
  • Последствия ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД
    Последствия ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД

Последствия ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД

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"Около восьми утра водитель Lada Priora выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу с пассажирами. После удара Lada столкнулась с автомобилем Renault", — сказано в сообщении.

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Известно, что автобус принадлежит футбольному клубу "Краснодар", он перевозил детскую спортивную команду. В салоне, предварительно, находилось 22 ребёнка. В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля. Пассажиры автобуса и двое других водителей не пострадали.

Ранее Лайф писал о том, что на трассе "Лена" в Амурской области произошла смертельная авария с участием двух грузовиков и минивэна. Погибло шесть пассажиров легкового автомобиля. Водитель доставлен в больницу.

Илья Суриков
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