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21 сентября, 01:34

ДТП с минивэном и двумя грузовиками в Приамурье унесло жизни шестерых человек

<p>Последствия ДТП с участием минивэна и двух грузовиков в Амурской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvd_28_amur/3317" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Амурская полиция</a></p>

Последствия ДТП с участием минивэна и двух грузовиков в Амурской области. Обложка © t.me / Амурская полиция

Смертельная авария с участием двух грузовиков и минивэна произошла 20 сентября на восьмом километре федеральной трассы "Лена" в Амурской области. В результате трагедии шесть пассажиров легковушки погибли, а водитель был доставлен в медучреждение.

По данным регионального УМВД, ДТП произошло в 22:00 по местному времени. Предварительно установлено, что минивэн Toyota Lite Ace Noah выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где и столкнулся с самосвалом и тягачом марки Volvo. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Последствия ДТП с участием минивэна и двух грузовиков в Амурской области. Фото © t.me / Амурская полиция

Последствия ДТП с участием минивэна и двух грузовиков в Амурской области. Фото © t.me / Амурская полиция

"В результате ДТП скончались шесть пассажиров автомобиля "Тойота Лит Айс Ноах", его водитель доставлен в медицинское учреждение", — отметили в полиции.

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А в минувшую субботу под Тобольском владелец внедорожника заснул за рулём и вылетел на встречку, где столкнулся с другим джипом. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть одного из участников ДТП.

Илья Пушкарев
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