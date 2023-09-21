ДТП с минивэном и двумя грузовиками в Приамурье унесло жизни шестерых человек

Смертельная авария с участием двух грузовиков и минивэна произошла 20 сентября на восьмом километре федеральной трассы "Лена" в Амурской области. В результате трагедии шесть пассажиров легковушки погибли, а водитель был доставлен в медучреждение.

По данным регионального УМВД, ДТП произошло в 22:00 по местному времени. Предварительно установлено, что минивэн Toyota Lite Ace Noah выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где и столкнулся с самосвалом и тягачом марки Volvo. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Последствия ДТП с участием минивэна и двух грузовиков в Амурской области. Фото © t.me / Амурская полиция

"В результате ДТП скончались шесть пассажиров автомобиля "Тойота Лит Айс Ноах", его водитель доставлен в медицинское учреждение", — отметили в полиции.