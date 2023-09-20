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20 сентября, 20:05

Пьяный москвич смял в гармошку машину на светофоре, влетев в неё на полной скорости

Прокуратура: Пьяный водитель BMW устроил смертельное ДТП на севере Москвы

<p>Последствия ДТП на Тимирязевской улице в Москве. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Последствия ДТП на Тимирязевской улице в Москве. Обложка © T.me / Прокуратура Москвы

Смертельное ДТП на севере российской столицы унесло жизнь одного человека. Столкновение произошло по вине водителя BMW X5, который на полной скорости протаранил стоящий на светофоре Hyundai Getz. О происшествии сообщила Прокуратура Москвы.

Последствия ДТП на Тимирязевской улице в Москве. Обложка © T.me / Прокуратура Москвы

Последствия ДТП на Тимирязевской улице в Москве. Обложка © T.me / Прокуратура Москвы

На опубликованных с места аварии кадрах видно, что немецкий внедорожник смял заднюю часть корейского хетчбэка в гармошку. В результате ДТП водитель малолитражки скончался на месте. По данным правоохранителей, 51-летний виновник происшествия оказался пьяным.

Момент ДТП на Тимирязевской улице в Москве. Видео © Дептранс. Оперативно

"Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, ход и результаты процессуальной проверки и привлечение виновника ДТП к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Момент "стремительного" ДТП с шестью авто в Москве попал на видео

Момент "стремительного" ДТП с шестью авто в Москве попал на видео

Схожий инцидент с участием двух автомобилей произошёл 16 сентября на федеральной трассе под Тюменью. 51-летний водитель внедорожника заснул за рулём и вылетел на встречную полосу.

Илья Пушкарев
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