Пьяный москвич смял в гармошку машину на светофоре, влетев в неё на полной скорости

Смертельное ДТП на севере российской столицы унесло жизнь одного человека. Столкновение произошло по вине водителя BMW X5, который на полной скорости протаранил стоящий на светофоре Hyundai Getz. О происшествии сообщила Прокуратура Москвы.

Последствия ДТП на Тимирязевской улице в Москве. Обложка © T.me / Прокуратура Москвы

На опубликованных с места аварии кадрах видно, что немецкий внедорожник смял заднюю часть корейского хетчбэка в гармошку. В результате ДТП водитель малолитражки скончался на месте. По данным правоохранителей, 51-летний виновник происшествия оказался пьяным.

Момент ДТП на Тимирязевской улице в Москве. Видео © Дептранс. Оперативно

"Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, ход и результаты процессуальной проверки и привлечение виновника ДТП к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ", — сказано в телеграм-канале ведомства.