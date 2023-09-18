Момент "стремительного" ДТП с шестью авто в Москве попал на видео
Шесть авто столкнулись на юге Москвы
Массовая авария произошла на улице Поляны в Москве. Как пишет Mash, столкнулись шесть машин: Nissan, Audi, Mercedes, Skoda, Hyundai и Volkswagen. В результате два человека были госпитализированы.
Столичный Департамент транспорта опубликовал видео с моментом ДТП: на кадрах видно, как "ниссан" со своей полосы стремительно влетает в поток машин, следующих по встречке.
Массовая авария произошла на улице Поляны в Москве. Видео © Mash
"На месте работают оперативные службы города. Затруднено движение по улице Поляны в сторону области", — отметили в столичном Дептрансе.
А ранее сегодня во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. К счастью, никто, кроме водителя, не пострадал: в момент ЧП поблизости никого не было. Однако затем въезд и выезд из города оказались заблокированы, стали скапливаться пробки. В Сети появились кадры с места, снятые видеорегистратором. Автор ролика успел проскочить ещё до обрушения.