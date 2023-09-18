Момент "стремительного" ДТП с шестью авто в Москве попал на видео

Массовая авария произошла на улице Поляны в Москве. Как пишет Mash, столкнулись шесть машин: Nissan, Audi, Mercedes, Skoda, Hyundai и Volkswagen. В результате два человека были госпитализированы.

Столичный Департамент транспорта опубликовал видео с моментом ДТП: на кадрах видно, как "ниссан" со своей полосы стремительно влетает в поток машин, следующих по встречке.

Массовая авария произошла на улице Поляны в Москве. Видео © Mash

"На месте работают оперативные службы города. Затруднено движение по улице Поляны в сторону области", — отметили в столичном Дептрансе.