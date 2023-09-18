Регион

Уведомления отключены

18 сентября, 15:41

Момент "стремительного" ДТП с шестью авто в Москве попал на видео

Шесть авто столкнулись на юге Москвы

Массовая авария произошла на улице Поляны в Москве. Как пишет Mash, столкнулись шесть машин: Nissan, Audi, Mercedes, Skoda, Hyundai и Volkswagen. В результате два человека были госпитализированы.

Столичный Департамент транспорта опубликовал видео с моментом ДТП: на кадрах видно, как "ниссан" со своей полосы стремительно влетает в поток машин, следующих по встречке.

Массовая авария произошла на улице Поляны в Москве. Видео © Mash

"На месте работают оперативные службы города. Затруднено движение по улице Поляны в сторону области", — отметили в столичном Дептрансе.

Наклонился и рухнул: Момент падения виадука во Владивостоке попал на видео

Наклонился и рухнул: Момент падения виадука во Владивостоке попал на видео

А ранее сегодня во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. К счастью, никто, кроме водителя, не пострадал: в момент ЧП поблизости никого не было. Однако затем въезд и выезд из города оказались заблокированы, стали скапливаться пробки. В Сети появились кадры с места, снятые видеорегистратором. Автор ролика успел проскочить ещё до обрушения.

Обложка ©

Mash

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров