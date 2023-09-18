Огромный виадук рухнул на дорогу во Владивостоке из-за забывчивого водителя самосвала

На улице Весенней во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. Как пишет SHOT, конструкция рухнула прямо на дорожное полотно.

Во Владивостоке водитель самосвала снёс виадук, забыв опустить кузов. Видео © VK / "Deita.ru — новости Дальнего Востока"

Пострадал один человек — сам шофёр. Более никого на дороге в момент аварии не было. Сейчас движение в город перекрыто, на въезде образовалась большая пробка.

Во Владивостоке водитель самосвала снёс виадук, забыв опустить кузов. © VK / "Приморский бублик"