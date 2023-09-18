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18 сентября, 06:07

Огромный виадук рухнул на дорогу во Владивостоке из-за забывчивого водителя самосвала

Во Владивостоке водитель самосвала снёс виадук, забыв опустить кузов

На улице Весенней во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. Как пишет SHOT, конструкция рухнула прямо на дорожное полотно.

Во Владивостоке водитель самосвала снёс виадук, забыв опустить кузов. Видео © VK / "Deita.ru — новости Дальнего Востока"

Пострадал один человек — сам шофёр. Более никого на дороге в момент аварии не было. Сейчас движение в город перекрыто, на въезде образовалась большая пробка.

Во Владивостоке водитель самосвала снёс виадук, забыв опустить кузов. © VK / "Приморский бублик"

Во Владивостоке водитель самосвала снёс виадук, забыв опустить кузов. © VK / "Приморский бублик"

В Марий Эл произошло смертельное ДТП с внедорожниками и фурой

В Марий Эл произошло смертельное ДТП с внедорожниками и фурой

А в Донецке Ростовской области водитель грузовика подавился конфетой, из-за чего потерял управление и влетел прямо во двор частного дома. Фура остановилась в паре сантиметров от строения, внутри которого находился ребёнок. Пострадавших нет.

Обложка ©

VK / "Приморский бублик"

Матвей Константинов
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