Огромный виадук рухнул на дорогу во Владивостоке из-за забывчивого водителя самосвала
Во Владивостоке водитель самосвала снёс виадук, забыв опустить кузов
На улице Весенней во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. Как пишет SHOT, конструкция рухнула прямо на дорожное полотно.
Во Владивостоке водитель самосвала снёс виадук, забыв опустить кузов. Видео © VK / "Deita.ru — новости Дальнего Востока"
Пострадал один человек — сам шофёр. Более никого на дороге в момент аварии не было. Сейчас движение в город перекрыто, на въезде образовалась большая пробка.
Во Владивостоке водитель самосвала снёс виадук, забыв опустить кузов. © VK / "Приморский бублик"
А в Донецке Ростовской области водитель грузовика подавился конфетой, из-за чего потерял управление и влетел прямо во двор частного дома. Фура остановилась в паре сантиметров от строения, внутри которого находился ребёнок. Пострадавших нет.
VK / "Приморский бублик"