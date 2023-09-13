Водитель грузовика подавился конфетой и влетел во двор дома под Ростовом

В Донецке Ростовской области водитель грузовика подавился конфетой, после чего потерял управление и съехал с дороги прямо во двор частного дома. Об этом пишет SHOT .

Мужчина перевозил щебень на большегрузе Sitrak. На Коммунистической улице его машина резко ушла в сторону и влетела во двор, сломав забор, газовые опоры и деревья. Грузовик затормозил в паре сантиметров от стены дома, где в тот момент находился ребёнок. Сам водитель не пострадал, а инспекторам ГИБДД объяснил, что просто подавился конфетой, поэтому дёрнул руль.