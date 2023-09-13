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13 сентября, 13:02

Водитель грузовика подавился конфетой и влетел во двор дома под Ростовом

<p>Большегруз влетел в частный двор под Ростовом. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56853" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Большегруз влетел в частный двор под Ростовом. Фото © t.me / SHOT

В Донецке Ростовской области водитель грузовика подавился конфетой, после чего потерял управление и съехал с дороги прямо во двор частного дома. Об этом пишет SHOT.

Большегруз влетел в частный двор под Ростовом. Фото © t.me / SHOT

Большегруз влетел в частный двор под Ростовом. Фото © t.me / SHOT

Большегруз влетел в частный двор под Ростовом. Фото © t.me / SHOT

Большегруз влетел в частный двор под Ростовом. Фото © t.me / SHOT

Мужчина перевозил щебень на большегрузе Sitrak. На Коммунистической улице его машина резко ушла в сторону и влетела во двор, сломав забор, газовые опоры и деревья. Грузовик затормозил в паре сантиметров от стены дома, где в тот момент находился ребёнок. Сам водитель не пострадал, а инспекторам ГИБДД объяснил, что просто подавился конфетой, поэтому дёрнул руль.

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Ранее сообщалось, что в Большеуковском районе Омской области мать и трое детей захлебнулись в перевернувшемся автомобиле. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Татьяна Миссуми
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