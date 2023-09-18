Камера сняла, как водитель успел проскочить за секунду до обрушения виадука во Владивостоке

Появилась запись с видеорегистратора, как самосвал с поднятым кузовом сносит мост во Владивостоке. На кадрах видно, что грузовик движется на большой скорости и не вписывается по высоте.

Обрушение моста во Владивостоке. Видео © VK / Авто Белгорода / Что происходит?

Сам автор ролика успел проскочить до обрушения. Также публикуется видео последствий инцидента. Рухнувшая конструкция полностью перекрыла движение. Сейчас прокуратура инициировала проверку, а также взяла на контроль принятие мер по демонтажу объекта.

"Прокуратура Советского района г. Владивостока организовала проверку по факту ДТП, в результате которого оказался полностью повреждён надземный пешеходный переход на ул. Весенней во Владивостоке", — говорится в заявлении.