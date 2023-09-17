Лайф узнал о проблемах с психикой у виновника массового ДТП, отрубившего жене палец тесаком
SHOT: Изрезавший жену и протаранивший машины мужчина недавно потерял родителей
Мужчина, который изрезал жену и протаранил десятки машин минувшей ночью в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
У изрезавшего жену и протаранившего 20 автомобилей в Москве мужчины появились проблемы с психикой после недавней смерти родителей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, буйного неадеквата зовут Паша́ М., ему 41 год. Накануне он в компании 30-летней жены и двухлетней дочери гостил у родственников в Тамбове. Вечером семейство выехало на своём внедорожнике Jeep Grand Cherokee домой в Ярославль. В дороге, когда они проезжали Москву, между супругами произошла ссора, в ходе которой Паша набросился с тесаком на жену и протаранил десятки машин. После того как мужчину задержали в Ступине, его отправили в отделение, женщину — в больницу, а малышку передали сотрудникам ПДН. Сейчас в Москву едут родственники семьи, чтобы забрать к себе ребёнка, пока мать будет восстанавливаться.
Первичный осмотр не выявил признаков какого-либо опьянения у виновника произошедшего. Его близкие также подтвердили, что тот не пьёт и не употребляет наркотики. Однако, по словам родных, Паша недавно потерял родителей, после чего в его поведении стали замечать некоторые странности.
Как уже писал Лайф, в ночь на 17 сентября в Москве на Липецкой улице в районе Бирюлёво Восточное водитель внедорожника протаранил несколько десятков автомобилей. Его пытались поймать другие автомобилисты, но в итоге это удалось сделать только сотрудникам ДПС в подмосковном городе Ступино. При задержании в машине неадеквата обнаружили женщину (его супругу), у которой было множество порезов на теле и не хватало пальца на руке. Также в салоне авто находилась их маленькая дочь.