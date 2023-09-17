Лайф узнал о проблемах с психикой у виновника массового ДТП, отрубившего жене палец тесаком

У изрезавшего жену и протаранившего 20 автомобилей в Москве мужчины появились проблемы с психикой после недавней смерти родителей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, буйного неадеквата зовут Паша́ М., ему 41 год. Накануне он в компании 30-летней жены и двухлетней дочери гостил у родственников в Тамбове. Вечером семейство выехало на своём внедорожнике Jeep Grand Cherokee домой в Ярославль. В дороге, когда они проезжали Москву, между супругами произошла ссора, в ходе которой Паша набросился с тесаком на жену и протаранил десятки машин. После того как мужчину задержали в Ступине, его отправили в отделение, женщину — в больницу, а малышку передали сотрудникам ПДН. Сейчас в Москву едут родственники семьи, чтобы забрать к себе ребёнка, пока мать будет восстанавливаться.

Первичный осмотр не выявил признаков какого-либо опьянения у виновника произошедшего. Его близкие также подтвердили, что тот не пьёт и не употребляет наркотики. Однако, по словам родных, Паша недавно потерял родителей, после чего в его поведении стали замечать некоторые странности.