Водитель на бешеной скорости сбил двух девушек в Хабаровске и бросил их без сознания

Водитель иномарки на огромной скорости сбил двух девушек на пешеходном переходе в центре Хабаровска, после чего скрылся. Сейчас лихача ищет полиция, сообщили в Госавтоинспекции края.

В Хабаровске водитель иномарки сбил двух девушек и оставил их умирать. Видео © t.me / Госавтоинспекция Хабаровского края

Страшная авария произошла на пересечении Муравьёва-Амурского и Истомина. На опубликованных кадрах видно, как водитель иномарки "Тойота-Королла" на огромной скорости сбивает двух девушек, отчего те отлетают по сторонам.

"В результате ДТП травмы получили девушки 2004 и 2002 года рождения. Госпитализированы в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что нарушитель после столкновения не остановился и бросил девушек без сознания на дороге. В настоящее время водителя иномарки ищут сотрудники правоохранительных органов.