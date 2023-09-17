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17 сентября, 04:48

Водитель на бешеной скорости сбил двух девушек в Хабаровске и бросил их без сознания

В Хабаровске разыскивают водителя, сбившего двух девушек на пешеходном переходе

Водитель иномарки на огромной скорости сбил двух девушек на пешеходном переходе в центре Хабаровска, после чего скрылся. Сейчас лихача ищет полиция, сообщили в Госавтоинспекции края.

В Хабаровске водитель иномарки сбил двух девушек и оставил их умирать. Видео © t.me / Госавтоинспекция Хабаровского края

Страшная авария произошла на пересечении Муравьёва-Амурского и Истомина. На опубликованных кадрах видно, как водитель иномарки "Тойота-Королла" на огромной скорости сбивает двух девушек, отчего те отлетают по сторонам.

"В результате ДТП травмы получили девушки 2004 и 2002 года рождения. Госпитализированы в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что нарушитель после столкновения не остановился и бросил девушек без сознания на дороге. В настоящее время водителя иномарки ищут сотрудники правоохранительных органов.

В Мурманской области 4 человека погибли в ДТП с угнанным самосвалом и автобусом

В Мурманской области 4 человека погибли в ДТП с угнанным самосвалом и автобусом

Ранее Лайф писал, что минувшей ночью в Москве произошла массовая авария. На Липецкой улице в районе Бирюлёво Восточное водитель внедорожника протаранил как минимум десять автомобилей, после чего скрылся с места ДТП.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Соловьёв
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