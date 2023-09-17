Вооружённый водитель внедорожника протаранил 10 авто в Москве и скрылся

На Липецкой улице в районе Бирюлёво Восточное водитель внедорожника протаранил как минимум десять автомобилей, после чего скрылся с места ДТП. Детали истории узнал телеграм-канал Mash.

На Липецкой улице в районе Бирюлёво Восточное водитель внедорожника протаранил как минимум десять автомобилей. Видео © t.me / Mash

Всё произошло вчера вечером. По данным канала, неизвестный мужчина на внедорожнике протаранил как минимум десять машин и вёл себя в этот момент очень подозрительно: свидетелям аварии он заявил, что у него в багажнике труп и за ним гонятся. Со слов свидетелей, сам водитель был весь в крови и с пистолетом.

После ДТП водитель скрылся и направился в сторону центра Москвы. За ним следом погнались другие водители. На месте аварии сейчас находятся полицейские.