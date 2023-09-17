Вооружённый водитель внедорожника протаранил 10 авто в Москве и скрылся
Mash: Водитель внедорожника устроил массовое ДТП в Восточном Бирюлёве и скрылся
На Липецкой улице в районе Бирюлёво Восточное водитель внедорожника протаранил как минимум десять автомобилей, после чего скрылся с места ДТП. Детали истории узнал телеграм-канал Mash.
На Липецкой улице в районе Бирюлёво Восточное водитель внедорожника протаранил как минимум десять автомобилей. Видео © t.me / Mash
Всё произошло вчера вечером. По данным канала, неизвестный мужчина на внедорожнике протаранил как минимум десять машин и вёл себя в этот момент очень подозрительно: свидетелям аварии он заявил, что у него в багажнике труп и за ним гонятся. Со слов свидетелей, сам водитель был весь в крови и с пистолетом.
После ДТП водитель скрылся и направился в сторону центра Москвы. За ним следом погнались другие водители. На месте аварии сейчас находятся полицейские.
Лайф также рассказывал, что вчера днём в центре Москвы Mercedes сбил несколько человек, которые стояли рядом с автомобилем на аварийке. В результате ДТП один человек госпитализирован, по некоторым данным, он находится в состоянии клинической смерти.
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