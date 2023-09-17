Регион

Уведомления отключены

16 сентября, 21:41

Вооружённый водитель внедорожника протаранил 10 авто в Москве и скрылся

Mash: Водитель внедорожника устроил массовое ДТП в Восточном Бирюлёве и скрылся

На Липецкой улице в районе Бирюлёво Восточное водитель внедорожника протаранил как минимум десять автомобилей, после чего скрылся с места ДТП. Детали истории узнал телеграм-канал Mash.

На Липецкой улице в районе Бирюлёво Восточное водитель внедорожника протаранил как минимум десять автомобилей. Видео © t.me / Mash

Всё произошло вчера вечером. По данным канала, неизвестный мужчина на внедорожнике протаранил как минимум десять машин и вёл себя в этот момент очень подозрительно: свидетелям аварии он заявил, что у него в багажнике труп и за ним гонятся. Со слов свидетелей, сам водитель был весь в крови и с пистолетом.

После ДТП водитель скрылся и направился в сторону центра Москвы. За ним следом погнались другие водители. На месте аварии сейчас находятся полицейские.

В Нальчике пять человек пострадали при въезде автомобиля в остановку

В Нальчике пять человек пострадали при въезде автомобиля в остановку

Лайф также рассказывал, что вчера днём в центре Москвы Mercedes сбил несколько человек, которые стояли рядом с автомобилем на аварийке. В результате ДТП один человек госпитализирован, по некоторым данным, он находится в состоянии клинической смерти.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров