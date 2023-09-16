"Мерседес" сбил людей в центре Москвы, один пострадавший в состоянии клинической смерти

Как пишет Mash, один из пострадавших сейчас находится в состоянии клинической смерти, у него открытая черепно-мозговая травма. Водитель "мерседеса" въехал в Volkswagen, стоявший на аварийке посреди дороги на Садовой-Спасской улице. Виновник ДТП не пострадал и от помощи отказался, водителя второй иномарки увезли на скорой.