"Мерседес" сбил людей в центре Москвы, один пострадавший в состоянии клинической смерти
В центре Москвы на Садовом кольце Mercedes сбил несколько человек
Последствия ДТП с "мерседесом" и "фольксвагеном" на Садовом кольце в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Автомобиль Mercedes GLE сбил несколько человек на Садовом кольце в Москве. Дептранс опубликовал видео ДТП.
В центре Москвы на Садовом кольце Mercedes сбил несколько человек. Видео © Telegram / Дептранс
Как пишет Mash, один из пострадавших сейчас находится в состоянии клинической смерти, у него открытая черепно-мозговая травма. Водитель "мерседеса" въехал в Volkswagen, стоявший на аварийке посреди дороги на Садовой-Спасской улице. Виновник ДТП не пострадал и от помощи отказался, водителя второй иномарки увезли на скорой.
Последствия ДТП с "мерседесом" и "фольксвагеном" на Садовом кольце в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Дептранс уточняет, что движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвёртая и пятая полосы. Прокуратура начала проверку.
Ранее Лайф писал, что заснувший за рулём водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе в Тюменской области. Погиб один человек, ещё двое пострадали.