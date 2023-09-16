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16 сентября, 12:45

"Мерседес" сбил людей в центре Москвы, один пострадавший в состоянии клинической смерти

В центре Москвы на Садовом кольце Mercedes сбил несколько человек

<p>Последствия ДТП с "мерседесом" и "фольксвагеном" на Садовом кольце в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2839" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Последствия ДТП с "мерседесом" и "фольксвагеном" на Садовом кольце в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Автомобиль Mercedes GLE сбил несколько человек на Садовом кольце в Москве. Дептранс опубликовал видео ДТП.

В центре Москвы на Садовом кольце Mercedes сбил несколько человек. Видео © Telegram / Дептранс

Как пишет Mash, один из пострадавших сейчас находится в состоянии клинической смерти, у него открытая черепно-мозговая травма. Водитель "мерседеса" въехал в Volkswagen, стоявший на аварийке посреди дороги на Садовой-Спасской улице. Виновник ДТП не пострадал и от помощи отказался, водителя второй иномарки увезли на скорой.

Последствия ДТП с "мерседесом" и "фольксвагеном" на Садовом кольце в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Последствия ДТП с "мерседесом" и "фольксвагеном" на Садовом кольце в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Дептранс уточняет, что движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвёртая и пятая полосы. Прокуратура начала проверку.

Виновник страшного ДТП в центре Москвы угнал Mercedes с мойки, на которой работал

Виновник страшного ДТП в центре Москвы угнал Mercedes с мойки, на которой работал

Ранее Лайф писал, что заснувший за рулём водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе в Тюменской области. Погиб один человек, ещё двое пострадали.

Никита Никонов
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