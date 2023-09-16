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15 сентября, 22:20

В Нальчике пять человек пострадали при въезде автомобиля в остановку

МВД: В Нальчике автомобиль влетел в остановку, пострадало пять человек

<p>Место, где произошла авария в Нальчике, из-за чего пострадали пятеро, включая ребёнка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/chpnalchik/6186" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП / Нальчик</a></p>

Место, где произошла авария в Нальчике, из-за чего пострадали пятеро, включая ребёнка. Обложка © t.me / ЧП / Нальчик

Пять человек пострадали при въезде "Лады" в остановку в Нальчике. Как сообщили журналистам в МВД по Кабардино-Балкарии, всё произошло вчера на улице Кирова.

Кадры аварии в Нальчике, в результате которой пострадало пять человек. Видео © t.me / ЧП / Нальчик

Судя по появившимся в социальных сетях кадрам, удар был настолько сильным, что металлическая опора остановки просто вылетела из асфальта. От остановочного павильона почти ничего не осталось: стёкла усыпали землю, а куски металла разбросало по сторонам.

"В результате 27-летний водитель, его пассажир — 68-летняя женщина, — а также три пешехода, которые стояли в момент ДТП на остановке, — две женщины и 14-летняя девочка — госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести", — рассказали в ведомстве.

Состояние девочки и ещё одного пострадавшего врачи оценили как среднетяжёлое. Ещё двое пострадавших пребывают в тяжёлом состоянии. Ситуацию взяло под контроль руководство республики.

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Анатолий Симоненко
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