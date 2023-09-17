Устроившего массовое ДТП мужчину задержали в Подмосковье с окровавленной женщиной в авто

В городе Ступино Московской области задержали водителя, в машине у которого находилась женщина в крови. У пострадавшей не было пальца на руке. Об этом сообщает SHOT.

В Ступине задержали водителя, в машине которого была окровавленная женщина без пальца. Видео © Telegram / SHOT

До этого мужчина протаранил на внедорожнике около десяти машин в районе Бирюлёво Восточное в Москве. Другие автомобилисты заметили невменяемого водителя и стали преследовать его, параллельно вызывая полицию. В это время он продолжал врезаться в авто.

Нарушителя задержали через час в Ступине. В его машине с ярославскими номерами была окровавленная женщина с порезами на теле и ранами на голове, а на её руке не хватало пальца. Сообщается также, что в салоне авто была маленькая девочка. Кроме того, в машине обнаружили тесак.