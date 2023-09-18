Наклонился и рухнул: Момент падения виадука во Владивостоке попал на видео
Камера сняла момент падения виадука после ДТП с самосвалом во Владивостоке
Момент падения виадука, снесённого самосвалом на федеральной трассе во Владивостоке, попал на камеры видеонаблюдения. Кадры публикует SHOT.
Момент падения виадука, снесённого самосвалом на федеральной трассе во Владивостоке. Обложка © t.me / SHOT
На ролике видно, как не опустивший кузов водитель на полной скорости влетает в конструкцию, после чего она заваливается и падает. В настоящее время движение на въезде в город перекрыто. Водителя с многочисленными переломами госпитализировали в больницу.
Напомним, сегодня на улице Весенней во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. К счастью, никто, кроме водителя, не пострадал — в момент ЧП поблизости никого не было. В Сети появились кадры с места, снятые видеорегистратором. Автор ролика успел проскочить ещё до обрушения.
t.me / SHOT