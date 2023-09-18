Наклонился и рухнул: Момент падения виадука во Владивостоке попал на видео

Момент падения виадука, снесённого самосвалом на федеральной трассе во Владивостоке, попал на камеры видеонаблюдения. Кадры публикует SHOT.

Момент падения виадука, снесённого самосвалом на федеральной трассе во Владивостоке. Обложка © t.me / SHOT

На ролике видно, как не опустивший кузов водитель на полной скорости влетает в конструкцию, после чего она заваливается и падает. В настоящее время движение на въезде в город перекрыто. Водителя с многочисленными переломами госпитализировали в больницу.