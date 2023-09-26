"Сатана в юбке": 5 самых известных серийных убийц-женщин, чьи преступления потрясают жестокостью

Правда ли, что девушкам не свойственно убивать? И что женщин-маньяков вообще не существует? Думая так, вы ошибаетесь. Дамы ещё более коварные создания, чем маньяки-мужчины. Вы будете удивлены, но 39% женщин – серийных убийц работали в области здравоохранения. Причины насилия со стороны дам долгое время оставались неясными. Однако известно, что для маньяков мужского пола важно само ощущение власти над несчастными, контроля над ними и их телами даже после смерти. А женщины расправлялись со своими жертвами по большей части из-за денег. В этой статье мы расскажем о пяти самых жестоких убийцах в юбках.

Эйлин Уорнос

Со всеми своими жертвами убийца Эйлин Уорнос расправлялась одинаково — садилась в машину к жертве, они уезжали в безлюдное место, стреляла в упор и забирала деньги и ценные вещи. Фото © Wikipedia / Florida Department of Corrections

Эйлин, занимаясь уличной проституцией на трассах в штате Флорида, убила и ограбила семерых мужчин. Уорнос утверждала, что они либо изнасиловали её, либо пытались это сделать, и поэтому списывала свои действия на самооборону. Суд не стал верить во все эти истории. Однако если полиция считала, что все эти преступления Уорнос совершала, чтобы просто заработать, то психологи пришли к другому выводу: у Эйлин было диссоциальное и пограничное расстройства личности. Всех своих жертв она якобы ассоциировала с кем-то, кто неоднократно насиловал её в детстве. Злодеяния Эйлин вдохновили голливудских режиссёров на создание фильма "Монстр" с Шарлиз Терон в главной роли. Актриса даже получила "Оскар" за свою работу, так как её перевоплощение в Уорнос было феноменальным. Напомним, женщина хладнокровно убила семерых мужчин.

Нэнни Досс

Нэнни Досс орудовала на протяжении 30 лет. Ужасает тот факт, что жертвами преступлений были её родные люди. Женщина втихаря отравила своих четырёх мужей, сестру, мать, собственных детей и даже внуков. В общей сложности "чёрная вдова" отобрала 12 жизней. Когда на суде зачитывались обвинения, то она ехидно смеялась, после чего в народе её прозвали Хихикающей Бабушкой. Убийцу приговорили к пожизненному заключению, где она скончалась из-за лейкемии в больничной палате.

Советская леди Макбет

Кто такая Тамара Иванютина, решившая расправиться с несчастными школьниками, накормив их ядом. Фото © Wikipedia / NTV (Russia)

Серийная убийца Тамара Иванютина родилась в 1941-м в Киеве, росла в многодетной семье. В молодости была судима за спекуляцию. Однако это не помешало ей по поддельным документам устроиться посудомойкой в школьную столовую. В марте 1987-го в реанимацию с признаками отравления попали девять учеников и учителей школы, в которой работала Иванютина. Четыре человека умерли. За качество продуктов питания отвечала медсестра-диетолог, скоропостижно скончавшаяся за две недели до этого. При вскрытии в телах всех погибших обнаружили следы таллия. Сыщики провели обыски у работников учебного заведения и нашли в квартире Иванютиной коробку с "жидкостью Клеричи" — высокотоксичным раствором на основе таллия. На допросе Иванютина призналась, что хотела проучить школьников за плохое поведение и поэтому добавила в пищу яд.

Дженин Джонс

Дженин работала медсестрой в детском отделении. Своим подопечным она тайком ставила уколы, которые вызывали сильнейшую рвоту, после чего Джонс начинала самоотверженно их выхаживать. Родители малюток были признательны ей за такую заботу. Однако многим семейным парам пришлось пережить настоящее горе. Следствию удалось доказать, что по её вине умерло более десяти младенцев.

Бабушка-потрошитель

Серийная убийца пенсионерка Тамара Самсонова получила в Сети прозвища Старушка-потрошительница, Тамара-потрошительница, Бабушка-Чикатило из Купчино и Баба-яга. Фото © Wikipedia / Сергей Николаев