Нарколог предупредил о риске смерти в случае пробития кодировки от алкоголя
Врач Кизицкий: Употребление спиртного после кодировки может привести к смерти
От алкогольной зависимости можно закодироваться двумя препаратами. Если пациент всё равно решит выпить, то его ждут опасные последствия вплоть до смертельного исхода. Об опасностях кодировки от алкоголизма рассказал психиатр-нарколог Ивери Кизицкий.
Первый препарат воздействует на мозговые рецепторы и нацелен на ферменты печени.
"Первый — дисульфирам блокирует ферменты печени. Он останавливает процесс распада этилового спирта — и в результате алкоголь становится ещё более токсичным. В организме человека, употребившего спиртное на фоне приёма дисульфирама, возникает острая интоксикация, которая сопровождается неприятными, болезненными ощущениями", — подчеркнул нарколог в беседе с "Газетой.ru".
По словам эксперта, дело может дойти и до летального исхода, если выпить слишком много. То же самое касается и качества алкогольных напитков. Второе средство для кодирования называется налтрексоном. Препарат ещё используется при лечении опиоидной зависимости, пояснил медик.
Кизицкий пояснил, что алкоголики и героиновые наркоманы на уровне молекул попадают в одну ловушку. С помощью второго средства блокируются опиоидные рецепторы в мозге, которые не позволяют человеку испытывать эйфорию от алкоголя. Однако у налтрексона имеется опасный побочный эффект в виде развития депрессивного расстройства.
Эксперт добавил, что оба препарата используются редко. Чаще всего для кодировок применяют плацебо-препарат и когнитивно-поведенческую терапию. Многие героиновые наркоманы пытаются "пробить" кодировку и ставят повторную дозу для получения нужного эффекта. Однако в большинстве случаев у таких людей просто останавливается сердце. По словам медика, пациенты никогда не будут знать наверняка, поставили ли ему плацебо или нет.
Ранее биолог Александр Созыкин рассказал, что будет, если пить алкоголь каждый день. Специалист подчеркнул, что в первую очередь спиртное воздействует на нервную систему.
Shutterstock