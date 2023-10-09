Биолог рассказал, что будет, если пить алкоголь каждый день

Алкоголь в разнообразных видах употребляется человечеством с начала существования. Спиртное оказывает как возбуждающее, так и тормозное действие в зависимости от дозы, состава, сочетания и прочего. Разлагается и выводится этанол клетками печени и лёгкими. О том, к чему приводит каждодневное употребление горячительных напитков, Лайфу рассказал Александр Созыкин — клеточный биолог, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения.

В первую очередь алкоголь воздействует на нервную систему, говорит биолог. Ацетальдегид, образующийся при распаде этанола, вызывает токсические эффекты, угнетает работу нервной системы, нарушает память, вызывает когнитивные расстройства, замедляет скорость реакции. Необратимо гибнут нейроны коры больших полушарий головного мозга.

Также страдает печень. Клетки органа заполняются жиром (жировая дистрофия), наблюдается выброс из них веществ воспаления, а также прекращение работы и гибель. Живая ткань печени замещается инертной соединительной тканью, что вызывает цирроз.

"Доказано токсическое действие алкоголя на желудочно-кишечный тракт, мочеполовую систему, сердечно-сосудистую систему. Возможны аллергические реакции по типу отёка Квинке и крапивницы, провоцирование онкологических заболеваний. Неважно, какой тип алкоголя каждый день вы употребляете. Везде присутствует этанол, являющийся ядом", — подчеркнул Созыкин.

При этом особенно пагубно алкоголь действует на беременных, а точнее, на растущий в утробе плод.