Названа "привычка лордов", которая делает виски вреднее водки

Привычка смаковать виски во рту, перед тем как проглотить, усиливает вред, который этот напиток оказывает на человеческий организм. При таком способе употребления алкоголь попадает в кровь, минуя печень. Об этом рассказал преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов.

"Виски ассоциируется с двумя группами людей. Первая — лорды, смакующие неторопливо напиток у камина в тёплом пледе. Вторая — молодёжная тусовка. <...> Во-первых, смакуя виски во рту, быстрее пьянеют, чем от водки, так как во рту алкоголь быстрее всасывается и распределяется с кровью в обход печени", — объяснил хирург в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, Умнов добавил, что впитавшийся через слизистую спирт не расщепляется в желудке. Это тоже пагубно сказывается на здоровье — организму приходится справляться с давлением большего количества этанола.