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6 сентября, 13:05

Названа "привычка лордов", которая делает виски вреднее водки

Хирург Умнов: Смакуемый во рту виски попадает в кровь, минуя печень

Привычка смаковать виски во рту, перед тем как проглотить, усиливает вред, который этот напиток оказывает на человеческий организм. При таком способе употребления алкоголь попадает в кровь, минуя печень. Об этом рассказал преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов.

"Виски ассоциируется с двумя группами людей. Первая — лорды, смакующие неторопливо напиток у камина в тёплом пледе. Вторая — молодёжная тусовка. <...> Во-первых, смакуя виски во рту, быстрее пьянеют, чем от водки, так как во рту алкоголь быстрее всасывается и распределяется с кровью в обход печени", объяснил хирург в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, Умнов добавил, что впитавшийся через слизистую спирт не расщепляется в желудке. Это тоже пагубно сказывается на здоровье — организму приходится справляться с давлением большего количества этанола.

От водки — "звёздочки", от пива — акне: Как разные виды алкоголя отражаются на вашей коже

От водки — "звёздочки", от пива — акне: Как разные виды алкоголя отражаются на вашей коже

Ранее Умнов рассказал, почему многие любители спиртного со стажем становятся агрессивными, раздражительными и даже злыми. Неслучайно многие преступления происходят именно под воздействием алкоголя.

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Freepik

Юрий Лысенко
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