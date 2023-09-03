Врач рассказал, что будет, если резко перестать пить водку

Водка пагубно сказывается на здоровье человека, причём на мужчин и женщин она действует по-разному. При этом в случае отказа от её употребления алкоголику придётся пройти через очень тяжёлые испытания, рассказал в беседе с порталом "Доктор Питер" преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По словам доктора, употребление водки у мужчин может привести к импотенции, а ещё повреждаются нервы в тазу и корковое вещество в головном мозге, отвечающее за получение полового удовольствия. У женщин-алкоголичек нарушается менструальный цикл, а ещё на 10 лет раньше наступает климакс. Вне зависимости от пола при постоянном употреблении водки происходит общее истощение организма. Эксперт пояснил, что при попадании в организм спирт обезвреживается в печени. За один раз человек может переработать не больше 120 граммов водки. Однако при увеличении дозировки фильтр не срабатывает, после чего алкоголь попадает в кровь и накапливается в тканях.

"Смертельным для человека может быть употребление литра водки в течение часа, когда концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови", — подчеркнул Умнов.

В первые дни после отказа от водки человека будет беспокоить сильная головная боль, появится раздражительность, угнетённость, тошнота, дрожание рук, пропадут аппетит и сон. На третий-четвёртый день даже есть риск развития белой горячки. А вот на пятые сутки становится легче, появляется аппетит. Спустя две недели восстанавливаются когнитивные функции, работа сердца и давление. Через месяц трезвой жизни мозг очищается от этанола, а через два — нормализуется иммунитет.

"Через полгода возвращается способность к самокритике... Спустя год восстанавливаются внутренние органы. И человек понимает, что жизнь без алкоголя прекрасна", — заключил Умнов.