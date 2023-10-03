"Других достижений нет": Нарколог раскритиковал тех, кто считает дни без алкоголя

Некоторые люди часто подсчитывают дни, когда они не пили алкоголь. Почему это не самая лучшая затея, пояснил психиатр-нарколог Василий Шуров.

"Подобные случаи очень печальны, потому что это означает, что других достижений в жизни нет. Если две недели не пить — это личное достижение, то я уже лет десять не пью. Я, наверное, чемпион мира. На этом не стоит зацикливаться. Ты внутренне не меняешься, а идёшь на рекорд", — подчеркнул эксперт в беседе с РИАМО.

Врач дополнил, что при следующем подсчёте может произойти так, что две недели без алкоголя превратятся в один день. Шуров отметил, что не пить алкоголь — это не подвиг, и привёл в пример крокодила, пояснив, что тот может год не есть, однако это ничего не меняет внутри него.

Эту зависимость надо побороть, иначе она не доведёт до добра, сказал Шуров. Человек должен проанализировать свою жизнь, понять триггеры, которые привели его к алкогольной зависимости. Например, как он до этого дошёл, в какой момент происходит срыв и тому подобное.