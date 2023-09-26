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26 сентября, 08:18

Врач объяснил, какие "бонусы" ждут женщин после отказа от алкоголя

Врач Умнов: После отказа от алкоголя у женщин улучшается всасывание витаминов

Если женщина откажется от употребления алкоголя, результат будет виден налицо, причём в прямом смысле. О том, какие бонусы для женского организма даёт ЗОЖ, Лайфу рассказал Александр Умнов — преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

"Из-за нормализации работы ЖКТ у женщины улучшается всасывание витаминов, белков и других жизненно необходимых элементов, что приводит к нормализации обмена веществ, гормональному балансу, балансу иммунной системы, что, в свою очередь, приводит к разглаживанию кожи", отметил собеседник Лайфа.

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Из-за восстановления работы ЖКТ и мочевой системы также исчезают отёки на лице. Из-за постепенной нормализации работы печени пропадают сосудистые звёздочки (телеангиоэктазии). Из-за отсутствия спазмов сосудов возвращается здоровый цвет лица, нормализуется обеспечение всех тканей организма питательными веществами.

Также к дамам, завязавшим с вредными привычками, возвращается женственность: из-за нормализации гормонального статуса происходит смягчение голоса, снижение веса тела.

"Также прекращаются перепады в настроении, вызванные патогенным влиянием этилового спирта на клетки головного мозга. Восстанавливается критика к себе и окружающим", — добавил Умнов.

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Кстати, самый убийственный для женской красоты алкоголь — это пиво. Женщинам не следует злоупотреблять им, потому что их внешность становится мужеподобной и развиваются гинекологические заболевания.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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