В Подмосковье врачи достали 15 слипшихся магнитов из живота маленького ребёнка

В Подмосковье врачи спасли маленького ребёнка, который из-за своей любознательности оказался почти на волоске от смерти. Медики вытащили из его кишечника 15 магнитов, которые слиплись и чуть не убили малыша, сообщает Mash.

В тяжёлом состоянии маленький пациент поступил в Раменскую больницу, у него был вздут живот и повышена температура. Врачи также диагностировали инфекционно-токсический шок и стали выяснять, что произошло. Оказалось, что всему виной инородные предметы, которые малыш проглотил четыре дня назад. Увидев результаты УЗИ, медики ахнули и приступили к срочной операции.

15 слипшихся магнитов, которые врачи достали из живота маленького ребёнка. Фото © t.me / Mash

В итоге специалисты управились за два часа стабилизировали состояние юного пациента, после чего его санавиацией передали на реабилитацию в МОНИКИ. В настоящее время с ребёнком всё хорошо, мама уже забрала его домой.