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12 октября, 09:57

В Подмосковье врачи достали 15 слипшихся магнитов из живота маленького ребёнка

<p>Магниты в кишечнике ребёнка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/48533?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Магниты в кишечнике ребёнка. Обложка © t.me / Mash

В Подмосковье врачи спасли маленького ребёнка, который из-за своей любознательности оказался почти на волоске от смерти. Медики вытащили из его кишечника 15 магнитов, которые слиплись и чуть не убили малыша, сообщает Mash.

В тяжёлом состоянии маленький пациент поступил в Раменскую больницу, у него был вздут живот и повышена температура. Врачи также диагностировали инфекционно-токсический шок и стали выяснять, что произошло. Оказалось, что всему виной инородные предметы, которые малыш проглотил четыре дня назад. Увидев результаты УЗИ, медики ахнули и приступили к срочной операции.

15 слипшихся магнитов, которые врачи достали из живота маленького ребёнка. Фото © t.me / Mash

15 слипшихся магнитов, которые врачи достали из живота маленького ребёнка. Фото © t.me / Mash

В итоге специалисты управились за два часа стабилизировали состояние юного пациента, после чего его санавиацией передали на реабилитацию в МОНИКИ. В настоящее время с ребёнком всё хорошо, мама уже забрала его домой.

Воронежские врачи спасли годовалую кроху, которую пытался зарезать собственный отец

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Ранее Лайф рассказывал, как нижегородские врачи-нейрохирурги спасли жизнь школьнице. Девочку госпитализировали после внезапных судорог и уже в больнице у неё началось кровоизлияние в мозг. В итоге специалисты удалили внутримозговую и субдуральную гематомы мозжечка, а также избавились от сосудистой мальформации. Теперь школьнице предстоит реабилитация и МСКТ-ангиография.

Николь Вербер
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