Воронежские врачи спасли годовалую кроху, которую пытался зарезать собственный отец
В Воронеже отец нанёс ножевые ранения девятимесячной дочери
В Воронеже врачи спасли годовалую кроху, которой нанёс ножевые ранения собственный отец. Изверга задержали, объяснять мотивы своего поступка он отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ — право не свидетельствовать против себя.
"В больнице ребёнку оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время девочка находится на лечении в реанимационном отделении", — сообщили в пресс-службе городской полиции.
Дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетней". Где находилась мать пострадавшей крохи, а также другие обстоятельства случившегося выясняются.
А ранее в одной из квартир на Таганрогской улице в Москве было обнаружено тело задушенного десятимесячного ребёнка. Под подозрением оказалась мать несчастного мальчика.
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