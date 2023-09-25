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25 сентября, 11:50

Воронежские врачи спасли годовалую кроху, которую пытался зарезать собственный отец

В Воронеже отец нанёс ножевые ранения девятимесячной дочери

В Воронеже врачи спасли годовалую кроху, которой нанёс ножевые ранения собственный отец. Изверга задержали, объяснять мотивы своего поступка он отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ — право не свидетельствовать против себя.

"В больнице ребёнку оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время девочка находится на лечении в реанимационном отделении", сообщили в пресс-службе городской полиции.

Дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетней". Где находилась мать пострадавшей крохи, а также другие обстоятельства случившегося выясняются.

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Застрелил в спину: Появились подробности жуткой расправы под Омском, где отец убил двоих сыновей

А ранее в одной из квартир на Таганрогской улице в Москве было обнаружено тело задушенного десятимесячного ребёнка. Под подозрением оказалась мать несчастного мальчика.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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