Воронежские врачи спасли годовалую кроху, которую пытался зарезать собственный отец

В Воронеже врачи спасли годовалую кроху, которой нанёс ножевые ранения собственный отец. Изверга задержали, объяснять мотивы своего поступка он отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ — право не свидетельствовать против себя.

"В больнице ребёнку оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время девочка находится на лечении в реанимационном отделении", — сообщили в пресс-службе городской полиции.

Дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетней". Где находилась мать пострадавшей крохи, а также другие обстоятельства случившегося выясняются.