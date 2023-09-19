Задушенного младенца нашли в квартире на юго-востоке Москвы

В одной из московских квартир обнаружено тело десятимесячного ребёнка, который мог быть задушен. Следователи выясняют обстоятельства гибели, а также ищут предполагаемых причастных лиц. Об этом сообщили в столичном СК.

"19 сентября 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Таганрогской в городе Москве, обнаружено тело десятимесячного ребёнка, предварительно, с признаками насильственной смерти в виде удушения", — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Сейчас правоохранители продолжают работу на месте трагедии. Детали обнаружения младенца и сведения о его родителях не приводятся.