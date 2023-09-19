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19 сентября, 08:22

Задушенного младенца нашли в квартире на юго-востоке Москвы

СК выясняет обстоятельства гибели младенца, который найден задушенным в Москве

В одной из московских квартир обнаружено тело десятимесячного ребёнка, который мог быть задушен. Следователи выясняют обстоятельства гибели, а также ищут предполагаемых причастных лиц. Об этом сообщили в столичном СК.

"19 сентября 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Таганрогской в городе Москве, обнаружено тело десятимесячного ребёнка, предварительно, с признаками насильственной смерти в виде удушения", говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Сейчас правоохранители продолжают работу на месте трагедии. Детали обнаружения младенца и сведения о его родителях не приводятся.

В Хабаровске на пешеходном переходе автобус сбил ребёнка

В Хабаровске на пешеходном переходе автобус сбил ребёнка

Ранее сообщалось, что на территории детского сада, находящегося в селе Поярково Михайловского района Приамурья, ребёнку дверью оторвало фалангу пальца руки. В тот момент он остался без присмотра воспитателей.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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